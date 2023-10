Assassinat d'une femme dans les Ardennes : le suspect aurait bu un café avec elle avant de la voler

"Plusieurs éléments nous ont conduits à retenir la préméditation dans cette affaire", précise le procureur de la République de Reims, François Schneider, à TF1info alors que son parquet a récupéré ce dossier. Ainsi, selon plusieurs témoignages recueillis par les enquêteurs, ce jeune homme a effectué dans le week-end plusieurs allers et venues dans l'appartement de la victime. "Selon les déclarations de la victime à un témoin avant sa mort, elle aurait bu un café avec ce voisin de 22 ans à son domicile le samedi 7 octobre et à cette occasion, ce dernier lui aurait volé 250 euros. Cela pourrait constituer un mobile", explique le magistrat. Dimanche, un autre voisin explique avoir vu ce monsieur sortir de l'appartement de la sexagénaire. "Le téléphone portable de la victime et ses clés ont disparu", ajoute le magistrat.

Le mis en cause conteste les faits qui lui sont reprochés : le café qu'il aurait pris avec la victime, l'argent volé, et l'assassinat. "Plusieurs éléments sont à charge. Outre les témoignages, il y a la téléphonie et les recherches Internet que ce monsieur a faites sur la manière de 'dissimuler un meurtre' et de 'faire disparaître les traces sur un cadavre'. Ce qui pourrait expliquer la présence d'eau de javel, pas forcément pour mettre le feu au corps mais pour enlever les traces papillaires, l'ADN...", détaille le procureur.