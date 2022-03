Assassinat de Federico Martin Aramburu : la famille du rugbyman dénonce un "crime odieux"

Une "douleur indicible" après un "crime odieux". Au lendemain de l'assassinat de Federico Martin Aramburu, tué par balles à Paris, à la sortie d'un bar du VIe arrondissement, la famille de l'ex-international argentin a pris la parole pour la première fois. "Ce crime odieux et son décès laissent" ses proches, "et au-delà tout le monde du rugby abasourdis dans une douleur indicible", selon un communiqué, transmis à l'AFP, dimanche 20 mars, par Me Yann le Bras, l'avocat de la famille de la victime.

La veille, l'ancien rugbyman, double champion de France avec le Biarritz Olympique en 2005 et 2006, a été abattu au petit matin, vers 6h15, après un différend verbal puis physique entre deux groupes, celui de Federico Martin Aramburu et un autre, au bar Le Mabillon. Séparés par les videurs de l'établissement de Saint-Germain-des-Prés, selon une source policière à TF1info, l'un des deux groupes est revenu en voiture sur les lieux, peu après l'altercation. Des coups de feu ont été tirés, touchant mortellement le père de trois enfants, âgé de 42 ans. Une journée qui "a tourné au cauchemar absolu" pour sa famille et ses amis, selon Me Le Bras.