Assassinat de l'étudiante Narumi Kurosaki : pourquoi le procès qui s'ouvre mardi est hors norme

Ils avaient rompu à l'automne 2016. Pourtant, c'est bien avec lui que la jeune Japonaise aurait passé la soirée, avant sa disparition, le 4 décembre 2016.

C'est ce qu'a dit Nicolas Zepeda, qui avait alors 26 ans. Celui-ci affirme avoir passé cette dernière nuit de décembre avec Narumi Kurosaki, retrouvée, selon lui, par hasard lors d'un passage en France. Mais cette nuit-là, plusieurs voisins de chambre de la jeune femme dans la résidence étudiante affirment avoir entendu des "hurlements de terreur" et un bruit sourd, "comme si on frappait". Malgré ces sons plus qu'étranges, personne n'appellera la police.

Dans les jours suivant cette soirée entre ex et ces bruits étranges, les proches de Narumi Kurosaki reçoivent, via les comptes de la jeune femme sur les réseaux sociaux, des messages jugés parfois incohérents. Les enquêteurs de la police judiciaire de Besançon les attribueront par la suite à celui qui allait devenir le principal suspect dans cette affaire. Ce n'est que le 13 décembre qu'un responsable de l'Université de Franche-Comté déclare la disparition de l'étudiante. À ce moment-là, Nicolas Zepeda est reparti au Chili après avoir passé plusieurs jours en Espagne, chez un cousin.