Assassinat de Samuel Paty : 14 personnes renvoyées en procès, dont six mineurs

Pour cet acte qui avait suscité un immense émoi en France et à l'étranger, les magistrats instructeurs demandent que l'infraction la plus grave, complicité d'assassinat terroriste, soit retenue pour deux amis de l'assaillant Abdoullakh Anzorov. Ces deux hommes, Azim Epsirkhanov et Naïm Boudaoud, l'avaient accompagné pour acheter un couteau. Le second était allé avec lui jusqu'au collège de Conflans-Sainte-Honorine.

Brahim Chnina, père d'une collégienne visée par une exclusion pour indiscipline et qui prétendait avoir assisté au cours, et le sulfureux militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, auteurs de vidéos sur les réseaux sociaux qui avaient attisé la polémique, avaient été mis en examen pour complicité d'assassinat, tout comme Priscilla Mangel, une convertie à l'islam en lien sur Twitter avec l'assassin les jours précédant l'attaque.

Pour ces trois personnes, comme pour trois autres adultes mis en cause à des degrés divers, les juges antiterroristes demandent finalement un procès aux assises, mais pour une infraction moins lourde, association de malfaiteurs terroriste criminelle.