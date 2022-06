Assassinat de Samuel Paty : la famille de l'enseignant porte plainte pour fautes de l’État, une enquête ouverte à Paris

Une enquête a été ouverte à Paris pour omission de porter secours après une plainte de proches de Samuel Paty, assassiné en octobre 2020 près de son collège, contre l'administration, jugée fautive de n'avoir pas protégé l'enseignant. "Une enquête a été ouverte le 19 avril 2022 des chefs de 'non-assistance à personne en péril' et 'non empêchement de crime'", indique ce jeudi le parquet de Paris à TF1info, après la plainte contre l'administration de dix membres de la famille de Samuel Paty. "Les investigations ont été confiées à la Brigade de Répression de la Délinquance aux Personnes", ajoute-t-il.

Un an et demi après l'assassinat du professeur près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), dix membres de sa famille avaient porté plainte à Paris contre l'administration, qu'ils jugent fautive de n'avoir pas protégé le professeur d'histoire-géographie. "Des fautes ont été commises tant du côté de l'Éducation nationale que du côté du ministère de l'Intérieur, sans lesquelles Samuel Paty aurait pu être sauvé", avait indiqué leur conseil, Me Virginie Le Roy.

Me Francis Szpiner, avocat de l'ancienne compagne et du fils de Samuel Paty, avait indiqué sur Twitter à l'époque du dépôt de plainte que la première avait "appris avec surprise le dépôt d'une plainte contre X pour 'non empêchement de crime', procédure à laquelle elle n'entend pas s'associer". L'ancienne compagne de l'enseignant "considère que l'idéologie salafiste est seule responsable de la mort de Samuel Paty et que l'État l'a toujours, ainsi que son fils, soutenue", avait-il ajouté.