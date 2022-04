Assassinat de Samuel Paty : sa famille porte plainte contre les pouvoirs publics

"Fautifs" de ne pas l'avoir protégé. La famille de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie assassiné par un terroriste islamiste le 16 octobre 2020, a déposé, ce mercredi 6 avril, une plainte auprès du parquet de Paris visant les ministères de l’Intérieur et de l’Éducation nationale pour "non-assistance à personne en péril et non-empêchement de crime". L'avocate de la famille, Me Virginie Le Roy, estime que "Samuel Paty aurait pu être sauvé". "J’ai toujours été intimement convaincue que cet attentat aurait pu être évité. Aujourd'hui, des éléments concrets confortent cette conviction", assure-t-elle dans Libération.