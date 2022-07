Assassinat de Sophie Le Tan : Jean-Marc Reiser condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Après l'énoncé du verdict, les réactions ont été nombreuses. Laurent Tran, cousin de Sophie Le Tan a exprimé un "soulagement après que " tous les chefs d'accusation ont été retenus" à l'encontre de l'accusé."La justice a été rendue, la famille va pouvoir avancer après quatre années de souffrance", a-t-il dit.

4 ans de souffrance, nous avons une condamnation exemplaire

La maman de Sophie Le Tan a rappelé que la perte Sophie n'était "pas mesurable" et qu'elle vivait "hantée par l'horreur". Elle s'est dit par ailleurs "satisfaite de la peine" et "rassurée de savoir "que Jean-Marc Reiser "fera plus de mal".

Maître Giuriato, avocat de Jean-Marc Reiser, a estimé que cette sanction était"à la hauteur de la souffrance de la famille" mais a considéré que la "peine" était "trop forte". Selon lui, il n'y a pas eu pas de préméditation" et son client "s'attendait à une peine moins lourde. L'avocat a indiqué qu'ils envisageaient de faire appel.