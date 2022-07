Assassinat de Sophie Le Tan : l'heure du verdict pour Jean-Marc Reiser

Au cours de ses interrogatoires comme à l'audience, Jean-Marc Reiser a reconnu avoir tué et démembré la jeune étudiante, mais a nié toute préméditation. Selon sa version, il aurait rencontré "par hasard" Sophie Le Tan en bas de chez lui, à Schiltigheim, près de Strasbourg, le 7 septembre 2018. Après une nuit passée à boire, il avait oublié qu'elle venait visiter son appartement qu'il avait mis en location. "J'étais encore un peu dans les vapeurs d'alcool, je sentais un bon feeling entre elle et moi...", a-t-il expliqué la semaine dernière à la cour. Après avoir visité l'appartement, elle serait allée aux toilettes. "Ensuite, il est arrivé ce qui est arrivé", a-t-il déclaré.

Toujours selon sa version relatée en cinq minutes à l'audience, il aurait pris la main de Sophie, tenté de lui faire une "bise" mais la jeune femme, selon lui, l'aurait repoussé en l'insultant. "Ça m'a mis hors de moi. J'ai perdu les pédales", a affirmé celui qui se décrit comme "impulsif". Une pluie de coups s'en serait alors suivie sur la frêle étudiante, qui tombe "comme une masse" en heurtant la cuvette des WC et qui serait restée "inanimée", morte, a poursuivi M. Reiser. "J'ai pris sans doute la mauvaise décision, (...) faire disparaître le corps et nier", a expliqué à l'audience, devant les parents de la victime, celui qui a mis deux ans et demi à reconnaître avoir tué Sophie Le Tan.