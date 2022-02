Le récit glaçant de Guy Coponet, rescapé de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray

À propos des deux jeunes djihadistes, tués à leur sortie de l'église, il ajoute : "Je pense à eux tous les matins quand je me rase, parce que (la zone de la blessure) est insensible (...) Le rêve, et c'est un rêve, ça serait que ceux qui ont donné des ordres viennent demander pardon à tous ceux à qui ils ont fait de la peine", glisse-t-il. Les "jeunes qui se laissent embobiner, je les plains, de ne pas avoir pu résister." Et d'ajouter : "Même si on reçoit des ordres, on est quand même responsable de dire 'oui' ou de dire 'non'. (...) Il ne faut pas minimiser".

En l'absence des assaillants décédés et de l'instigateur présumé, Rachid Kassim, probablement mort en Irak, la cour d'assises spéciale juge depuis lundi trois membres de leur entourage. Dans le box des accusés, Jean-Philippe Jean Louis, Farid Khelil et Yassine Sebaihia comparaissent pour "association de malfaiteurs terroriste". Ils sont soupçonnés d'avoir été au courant de la volonté des deux jeunes hommes de commettre une action violente, d'avoir partagé leur idéologie ou tenté de rejoindre la Syrie. Ils encourent trente ans de réclusion.