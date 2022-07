Affaire Le Tan : Jean-Marc Reiser demande à "être jugé non pas comme le monstre, mais comme un justiciable"

Après plus d'une semaine de débats, la cour d'assises du Bas-Rhin rend ce mardi son verdict à l'encontre de Jean-Marc Reiser. Le matin du dernier jour de son procès, devant la cour d'assises du Bas-Rhin, Jean-Marc Reiser, assassin présumé de la jeune étudiante strasbourgeoise Sophie Le Tan, a indiqué qu'il s'était "demandé toute la nuit" ce qu'il pourrait "dire" qu'il n'ait pas "évoqué".

"Je vais juste me contenter de dire qu’il n’y avait aucun acte délibéré de ma part le jour des faits ni les jours précédents", a-t-il déclaré. "Je ne sais toujours pas aujourd’hui ce qui s’est passé dans ma tête ce matin-là, j’espère toujours de comprendre. Je me suis replié dans le déni pendant deux et demi, je n’arrivais pas à admettre que j’avais tué une jeune fille de 20 ans qui aurait pu être ma fille", a ajouté l'accusé, âgé de 61 ans, qui comparait depuis lundi 27 juin.