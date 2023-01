Attaque à la Gare du Nord : l'identité et le mobile de l'agresseur présumé restent inconnus, selon Darmanin

Après qu'un homme a blessé six personnes au couteau à la Gare du Nord, à Paris, le ministre de l'Intérieur a apporté des informations une fois arrivé sur place, peu avant 10h ce mercredi 11 janvier. "A 6h42, un individu extrêmement menaçant s’en prend à des personnes à l’entrée puis à l’intérieur de la Gare du Nord. À 6h43, il est neutralisé par des policiers en civil, mais qui sont armés dans le cadre des dispositions que nous avons prises. Deux policiers tirent par trois fois et arrivent à neutraliser cet individu menaçant, qui a fait six victimes, dont une en état d’urgence absolue." Le pronostic vital de cette personne blessée n'est "pas engagé", selon Gérald Darmanin, mais cette dernière se trouve actuellement à l'hôpital. Parmi les blessés légers, figure également un membre de la Police aux frontières.