Attaque au couteau à Annecy : deux des quatre enfants blessés toujours "en urgence absolue"

À la suite de cette attaque qui a suscité une forte émotion dans le pays, l'Élysée a annoncé que le président de la République et sa femme se rendraient sur place "aux côtés des victimes et de leurs familles ainsi que de l'ensemble des personnes qui à Annecy ont contribué à leur apporter aide et soutien". L'agresseur est quant à lui toujours en garde à vue.