Attaque à Annecy : le pronostic vital des victimes n'est "plus engagé"

Des nouvelles rassurantes. Plus de 48 heures après l'attaque au couteau d'Annecy, sur les six victimes blessées, plus aucune "n'a son pronostic vital engagé", ce samedi 10 juin. En tout, quatre enfants et deux adultes ont été blessés par le suspect, un réfugié syrien de 31 ans. "Toutes les victimes ont pu être examinées par un médecin légiste", a précisé la procureure de la République d'Annecy, Line Bonnet-Mathis, lors d'une conférence de presse.

Samedi, à la mi-journée, les quatre enfants blessés lors de l'attaque à l'arme blanche étaient encore hospitalisés. Sur ces jeunes victimes, un petit garçon, né en février 2021, et une fille née en août 2020 ont vu leur pronostic vital engagé après été victimes de coups de couteau au niveau de l'abdomen et du thorax.

Le premier enfant avait reçu des coups au niveau du thorax et au niveau de l'abdomen. La petite fille, elle, a reçu trois coups dans la région thoracique, d'après la magistrate. Au moment des faits, ils étaient au parc avec leur grand-mère. Tous les deux, originaires de Haute-Savoie, ont été opérés "en urgence".