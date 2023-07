Attaque au couteau à Annecy : les deux enfants français sont sortis de l'hôpital

Les deux petits cousins Enio et Alba avaient été grièvement blessés alors qu'ils se trouvaient dans leur poussette au moment de l'attaque. Poignardés au niveau du thorax, les deux enfants de 2 ans et 2 ans et demi avaient été rapidement pris en charge par les secours dans un état d'urgence absolue. Restés hospitalisés pendant plus d'un mois, ils ont été placés sous surveillance médicale renforcée, en raison des risques d'infection qui persistent. Les deux autres enfants blessés, un Britannique et une Néerlandaise, étaient quant à eux déjà sortis de l'hôpital.