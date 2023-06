Attaque au couteau à Annecy : quelle peine encourt l'assaillant, mis en examen pour tentative d'assassinats ?

Après l'effroi, le temps de la justice. Samedi 10 juin, quarante-huit heures après l'attaque au couteau d'Annecy, l'assaillant présumé a été mis en examen pour "tentatives d'assassinat" et "rébellion avec arme" et placé en détention provisoire, a indiqué la procureure d'Annecy Line Bonnet-Mathis. Des infractions pour lesquelles l'homme, un réfugié syrien âgé de 31 ans, risque la réclusion criminelle à perpétuité. On vous explique pourquoi.

D'abord, selon la qualification retenue par le parquet d'Annecy, l'homme a commis son attaque"avec préméditation". Il s'agit là d'une condition nécessaire pour caractériser un assassinat. Selon l'article 221-3 du code pénal, toute personne commettant cette infraction encourt "la réclusion criminelle à perpétuité".

Si dans le cas d'Annecy, aucune des victimes n'est décédée sous les coups de couteau, cela ne fait pas diminuer la peine encourue par le suspect. Même s'il s'agit, alors, d'une "tentative" d'assassinat. Et ce, en raison de la définition qu'en donne la loi en France. "La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur", indique ainsi l'article 121-5 du code pénal.