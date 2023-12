Attaque au couteau à Paris : "bouleversé", le chancelier Olaf Scholz réagit après la mort d'un ressortissant allemand

Sur le réseau social X, Olaf Scholz a fait part de son émotion après qu'un touriste, de nationalité allemande et né aux Philippines, a été mortellement tué au cours de l'attentat perpétré aux environs de la tour Eiffel, samedi soir.

L'attentat perpétré samedi soir entre le quai de Grenelle et Bir Hakeim, tout près de la tour Eiffel aux alentours de 21h, a fait un mort et deux blessés. La victime, mortellement touchée par l'assaillant, fiché S et connu pour des troubles psychiatriques importants, est un jeune touriste allemand, né aux Philippines en 1999. Il a succombé à ses blessures après avoir été poignardé.

Au lendemain de cette attaque, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est dit "bouleversé" : "Je suis bouleversé par l'attaque terroriste à Paris qui a tué un Allemand et blessé plusieurs personnes", a écrit le chef du gouvernement allemand sur le réseau social X. "Nos pensées vont vers les blessés, les familles et les amis des victimes. Cela met à nouveau en lumière les raisons pour lesquelles nous devons lutter contre la haine et la terreur", a-t-il ajouté.

La ministre de l'Intérieur allemande Nancy Faeser a plus tôt dénoncé "un crime abominable", lors d'une interview au groupe de médias Funke dimanche. "Cet acte de violence brutal montre à quel point la menace du terrorisme islamiste est aiguë et sérieuse", a déclaré Mme Faeser. "L'Allemagne lutte côte à côte avec la France contre le terrorisme islamiste. Nos services de sécurité travaillent en étroite collaboration", a-t-elle assuré.

Les autorités allemandes expriment régulièrement leur crainte d'une importation du conflit dans leur pays depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien. Le renseignement intérieur allemand a mis en garde fin novembre contre un "danger réel" et qui "n'a pas été aussi élevé depuis longtemps" concernant les risques d'attentats sur son sol.