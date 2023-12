Attaque à Paris : l'assaillant mis en examen pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste en récidive"

Armand R., l'auteur de l'attaque au couteau qui a entraîné la mort d'un touriste allemand et blessé deux autres personnes samedi soir à Paris, a été mis en examen ce mercredi. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont "assassinat en relation avec une entreprise terroriste en récidive". Le parquet national antiterroriste a demandé son maintien en détention.

L'assaillant du pont Bir-Hakeim mis en examen ce mercredi 6 décembre. Armand R., l'homme qui a tué un touriste allemand et blessé deux autres personnes samedi soir à Paris, est désormais poursuivi devant la justice française. Dans le détail, il est inculpé pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste en récidive", "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste en récidive" et "association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes", a indiqué son avocate au service police-justice de TF1-LCI.

Un peu plus tôt dans la journée, la garde à vue du terroriste avait été levée à 16h, a-t-on appris du Parquet national antiterroriste (PNAT). Un juge des libertés et de la détention doit désormais décider de son placement en détention provisoire ou non, une mesure qui a été demandée par le PNAT.

Âgé de 26 ans, Armand R. avait dit avoir agi en "réaction à la persécution des musulmans dans le monde", alors que le gouvernement avait dit craindre l'importation sur le sol français du conflit au Proche-Orient entre Israël et le Hamas. Déjà condamné pour un projet d'attaque violente en 2016, ce Franco-Iranien avait des troubles psychiatriques. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a d'ailleurs dénoncé un "ratage" dans le suivi de cet individu.