Annecy : un témoin affirme sur LCI avoir aperçu le suspect "depuis deux, trois jours" dans le parc, où a lieu l'attaque

Annecy a été frappée ce jeudi par une scène de terreur : une attaque au couteau dans un parc sur les bords du lac a fait six blessés, dont quatre enfants. Le pronostic vital étant engagé pour deux enfants et un adulte, selon une source proche du dossier. L'agresseur a été interpellé par la police. Interrogé sur LCI, un témoin explique avoir déjà vu cet individu à plusieurs reprises ces derniers jours au niveau de ce parc.

"Ce mec-là, cela faisait deux, trois jours que je le voyais, il était assis vers le parc des gamins. Il ne bougeait pas, il restait la journée assis là depuis quelques jours déjà", explique Yoann Segros, un commerçant qui vit aux abords du lac d'Annecy. "Je le trouvais bizarre", a-t-il confié. "Mais il ne faisait rien de mal, il était assis face au lac et il regardait ce qui se passait", a poursuivi le témoin, soulignant que l'homme ne lui était pas paru suspect. "Il ne portait pas de turban, (...) il avait un maillot qu'il mettait sur la tête, qu'il trempait dans le lac et qu'il se mettait sur la tête pour se rafraichir", et "il ne parlait à personne", a-t-il poursuivi.