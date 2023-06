"Il était très gentil" : après l'attaque d'Annecy, l'ex-femme de l'assaillant "ne comprend pas"

Les autorités françaises ont indiqué avoir enregistré une demande d'asile de sa part fin novembre 2022, mais sans donner de suite car il avait déjà demandé, puis obtenu, le statut de réfugié en Suède. Abdalmasih H. avait rejoint la France il y a huit mois, et vivait dans une église. "Je n'ai plus beaucoup de nouvelles, il s'est montré très fuyant. Il m'a appelé il y a quatre mois, il habitait dans une église. Mais je n'en sais pas beaucoup plus, il est surtout en contact avec sa famille qui vit aux Etats-Unis", a expliqué la jeune femme, également originaire du Moyen-Orient.

L'attaque de ce jeudi matin a fait six blessés, dont quatre enfants de 22 à 36 mois, dans un parc près du lac d'Annecy.