Attaque au couteau dans un parc d'Annecy : que sait-on de l'homme interpellé ?

Sur lui, les policiers du commissariat d'Annecy ont ainsi retrouvé son permis de conduire. Selon le document, le suspect est de nationalité syrienne et est né en 1991. Il a donc 32 ans. D'après le ministère de l'Intérieur, l'homme avait enregistré une demande d'asile en France en novembre 2022, en procédure normale. Entre temps, il avait toutefois obtenu le statut de réfugié en Suède, le 26 avril dernier. Il était donc régulier du point de vue du droit de l'Union européenne.

Actuellement en garde à vue au commissariat d'Annecy, le suspect est indemne et s'exprime en anglais. On n'en sait cependant pas beaucoup plus sur ses motivations, son passé, son historique ou son état psychologique. Tout cela doit encore être étudié par les enquêteurs.

Selon un témoin interrogé par LCI, l'attaquant présumé se trouvait dans le Pâquier, ce jardin qui longe le lac d'Annecy, depuis plusieurs jours : "Ça faisait deux trois jours que je le voyais", a affirmé Yoann Segros, un commerçant à notre micro. "Il était assis vers le parc des gamins et il ne bougeait pas. Il passait la journée assis", a-t-il indiqué, notant néanmoins que l'homme ne lui paraissait pas "suspect". "Il ne faisait rien de mal, il était assis face au lac et il regardait ce qui se passait. Il ne portait pas de turban, il avait un maillot qu'il mettait sur la tête, qu'il trempait dans le lac et qu'il se mettait sur la tête pour se rafraichir."