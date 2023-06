Attaque d'Annecy : l'assaillant a dit être "chrétien de Syrie", qui sont-ils ?

L'assaillant de l’attaque au couteau d’Annecy, dans son dossier de demande d'asile déposé à l'Ofpra, a déclaré être "chrétien de Syrie". Ce terme désigne l’une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde. En effet, l’ouvrage Les chrétiens de Syrie de l'historien Bernard Heyberger rappelle que la Syrie fait partie de la Terre sainte des chrétiens, puisque le christianisme est apparu dans la région. D’après l’auteur, et les récits connus, "en l’an 37 de notre ère, Saint Pierre vint prêcher à Antioche, la capitale de la Syrie romaine et la troisième ville de l’Empire après Rome et Alexandrie". C’est d’ailleurs dans cette ville que le mot "chrétien" apparaît pour la première fois en grec.