Attaque d'Arras : Emmanuel Macron veut "un État impitoyable envers ceux qui portent la haine"

Le chef de l'État souhaite ainsi que ses ministres "incarnent un État impitoyable envers tous ceux qui portent la haine et des idéologies terroristes", détaille l'Élysée. En plus de la circulaire, Emmanuel Macron a demandé à Gérald Darmanin de mener un travail spécifique sur les jeunes originaires du Caucase et âgés entre 16 et 25 ans. Une population chez qui il existe un "rapport à la violence particulier", notamment en Ingouchie et en Tchétchénie où un islam très radical et violent s'est diffusé depuis des années, précise le Palais.

En effet, que ce soit dans le cas de l'assassinat de Samuel Paty il y a trois ans ou de Dominique Bernard vendredi, tous deux enseignants, l'assaillant était à chaque fois originaire de cette région. Le président a donc demandé un "suivi spécifique", pour réfléchir à des "mécanismes de dépistage ou d'accompagnement de ces jeunes", et "travailler sur le décrochage de la radicalisation" et la "prévention", selon son entourage qui rejette toute idée de "discrimination".