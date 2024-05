Attaque d'un fourgon pénitentiaire : une cagnotte mise en place pour aider la famille de l'un des agents tués

Arnaud Garcia est l'un des deux agents tués mardi dans l'attaque d'un fourgon pénitentiaire à hauteur du péage d'Incarville (Eure). Le lendemain, une cagnotte a été créée par la mairie de Blangy-le-Château, commune dans laquelle il était domicilié. Elle a été lancée pour venir en aide à ses proches, dont sa femme enceinte.

"Adieu Arnaud". Au lendemain de l'attaque mortelle d'un fourgon pénitentiaire à hauteur du péage d'Incarville (Eure), le maire de Blangy-le-Château (Calvados), Dorian Coge, a annoncé mercredi avoir ouvert une cagnotte destinée à soutenir la famille d'Arnaud Garcia, l'un des deux agents pénitentiaires tués par le commando et qui était domicilié dans la commune, relaient Le Parisien et BFMTV. Les dons récoltés permettront, selon l'édile du village, d'aider les proches du jeune homme décédé dans l'organisation de ses obsèques.

"Il s'apprêtait à accueillir un bébé"

"Les fonds serviront à offrir une belle cérémonie dans son village de cœur, et à soutenir sa famille profondément endeuillée", a écrit Dorian Coge sur la page Facebook de Blangy-le-Château en ajoutant le lien de la cagnotte. À l'heure où nous écrivons ces lignes, 2840 euros ont déjà été collectés.

Arnaud Garcia, 34 ans, "a grandi dans notre village paisible, préservé de l'insécurité, où il fait bon vivre, et c'est ici qu'Arnaud avait choisi de vivre avec sa femme Mary Garcia, peut-on lire sur la page de la cagnotte. Le jeune couple uni et heureux s'apprêtait à accueillir leur bébé tant attendu." Dominique Garcia, le père d'Arnaud Garcia, est allé soutenir sa belle-fille après la mort du jeune agent pénitentiaire castelblangeois. "Elle m'a dit : 'On va vivre pour le petit bébé qui va arriver'", a-t-il confié au micro de TF1.

Un village "en deuil"

"Depuis son jeune âge Arnaud rêvait de servir son pays, il détestait l'injustice et était attiré par l'engagement auprès des forces de l'ordre. Il a choisi naturellement de se tourner vers une carrière en centre pénitentiaire", est-il écrit dans le message accompagnant la cagnotte, dans lequel il est aussi affirmé que le "village entier" est "en deuil". "Une famille dévastée, un pays sous le choc, Arnaud, ce héros, est parti, en exerçant le métier qu'il [sic] rêvait", a poursuivi la mairie de Blangy-le-Château, qui a conclu son hommage ainsi : "Adieu Arnaud, nous pensons à toi, ton Blangy paisible et préservé accueillera la vie que tu laisses derrière toi."

Mardi matin, peu après 11h, les agents pénitentiaires Arnaud Garcia et Fabrice Moello ont été abattus par des individus lourdement armés lors de l'attaque de leur fourgon dans l'Eure. Les malfaiteurs ont pris la fuite accompagnés du détenu, Mohamed Amra, qui se trouvait dans le véhicule ciblé et qui était en cours de transfert de la prison d'Évreux vers le tribunal de Rouen. Tous sont activement recherchés.