Attaque à la gare du Nord : l'assaillant placé en garde à vue

Il est entendu maintenant depuis plusieurs heures. Ce jeudi matin, le parquet de Paris indique à TF1info que l'agresseur présumé de six personnes dans l'enceinte de la gare du Nord mercredi a pu être placé en garde à vue dans la soirée. "L'état de santé du mis en cause ayant été déclaré compatible avec une mesure de garde à vue, celui-ci a été placé sous cette mesure mercredi soir à 21 heures du chef de "tentative d'assassinat", nous précise-t-il.

Le suspect avait été neutralisé par balles mercredi matin à 6h43, une minute après avoir poignardé six personnes en moins d'une minute. Il avait été hospitalisé dans la foulée, son pronostic vital étant alors engagé. Il n'est désormais plus entre la vie et la mort.