Attaque à l'arme blanche gare du Nord : les derniers éléments connus

Le bilan provisoire fait état de six personnes blessées dont cinq en urgence relative et une en urgence absolue. Cette dernière a été hospitalisée. Parmi les cinq blessés en urgence relative figure un fonctionnaire de la police aux frontières qui est intervenu pour maîtriser l'individu. "Sans l'intervention rapide des policiers, il y aurait très certainement eu des victimes (des morts)" a estimé Gérald Darmanin qui a "remercié les agents de la sécurité de la SNCF, les passants qui sont intervenus et les policiers qui ont utilisé leur arme administrative".

En plus de ces six blessés, l'agresseur présumé qui a été hospitalisé après avoir fait l'objet de plusieurs coups de feu des forces de l'ordre. "Au moment où je vous parle, il est entre la vie et la mort", a dit le ministre de l'Intérieur face aux journalistes.