Un mort après une attaque au couteau à Paris : un assaillant fiché S et suivi pour "troubles psychiatriques très importants"

Un homme de 26 ans a tué une personne samedi 2 décembre à Paris et en a blessé deux autres. Armand R., ce Français radicalisé, déjà condamné en 2016 et sorti de prison en 2020, présente des troubles psychiatriques "très importants".

Il est près de 21h ce samedi 2 décembre près du pont de Bir Hakeim, dans le 15ᵉ arrondissement de Paris, lorsqu’un homme armé d’un couteau s’en prend à un couple de passants. L'un des deux, un touriste allemand né aux Philippines de 23 ans, meurt sous ses coups de couteau.

Son épouse garde, elle, la vie sauve "grâce à un chauffeur de taxi qui semble être intervenu", selon Gérald Darmanin. L’assaillant s’en prend ensuite dans le 16ᵉ à deux autres personnes, qu’il blesse à coups de marteau, avant d’être appréhendé. Le profil de cet homme, interpellé par des policiers à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique et actuellement en garde à vue, a rapidement été précisé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, venu sur place.

Le point sur l'attaque au couteau survenue à Paris Source : TF1 Info

Armand R. est un Français d’origine iranienne, âgé de 26 ans et né le 21 mars 1997 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). D’après la description qui en est faite par le ministre de l’Intérieur, dépêché sur les lieux de l’attaque, il présente "des troubles psychiatriques très importants" et "était d’ailleurs sous traitement psychiatrique et neurologique". Il s’agit d’un individu au profil "très instable" et "très influençable", selon une source sécuritaire citée par l’AFP.

Une vidéo de revendication aurait été postée

Par ailleurs, Armand R. est connu des services de renseignement français et est fiché S pour son radicalisme religieux. Le parquet antiterroriste s’est rapidement saisi et a ouvert une enquête pour des faits d’assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, et d’association de malfaiteurs terroriste criminelle. Sur place samedi soir, le ministre de l’Intérieur a précisé les motivations de l’assaillant. "Il aurait prononcé le mot d’Allah Akhbar. Il l’aurait prononcé au chauffeur de taxi qui voulait intervenir, il l’aurait prononcé aux policiers qui me l’ont dit. Il aurait également dit qu’il en voulait à ce qui passait à Gaza et que la France serait complice de ce que faisait Israël. Il aurait dit ‘j’en ai marre de voir des musulmans mourir."

Une vidéo de revendication, postée en ligne peu de temps avant l’attaque, est en cours d’authentification par les enquêteurs. Armand R. y évoquerait "l'actualité, le gouvernement ou le meurtre de musulmans innocents", d’après cette même source à nos confrères de l’AFP.

Déjà condamné en 2018, libéré en 2020

L’homme est également connu de la justice, pour deux faits mineurs inscrits à son casier judiciaire, mais aussi et surtout pour une condamnation plus importante. Le 29 juillet 2016, Armand R. est interpellé au domicile familial, dans l’Essonne, par les renseignements intérieurs (DGSI). Celui qui n’est qu’un étudiant en biologie de 19 ans est soupçonné de préparer une action violente dans le quartier d’affaires de La Défense, à l’ouest de Paris, à l’aide d'une arme blanche et le concours d’un complice parti en Syrie. D’après le Centre d’Analyse du Terrorisme, Armand R. est en contact à cette époque avec l’assassin du couple de policiers à Magnanville et celui du Père Hamel à Saint-Etienne de Rouvray, durant l’été 2016.

En 2018, il est finalement condamné à cinq ans de prison. À l’époque, la 16ᵉ chambre du tribunal correctionnel de Paris considère que ce dernier n’est "pas passé à l’étape supérieure" mais que le "processus de déradicalisation qu’il a entamé reste manifestement fragile", selon les informations du Parisien.

Libéré en mars 2020, au bout de quatre ans de détention, Armand R. est ensuite placé sous contrôle judiciaire et sous Micas, un dispositif administratif comparable à un contrôle judiciaire pour prévenir le passage à l’acte terroriste. Il vivait depuis dans l’Essonne, au domicile de ses parents.