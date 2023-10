Guerre Israël-Hamas : la sécurité renforcée en France autour des synagogues et des écoles

Dans l'est de la France, une présence continue autour des synagogues, dont la grande synagogue de Strasbourg, et des écoles, s'organise, selon Pierre Haas, délégué régional du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) Est. Du côté de Marseille, "des renforts et patrouilles" répartis entre police nationale et forces Sentinelle ont lieu sur "des points fixes", a indiqué une source policière.

Dans le Nord, les forces de sécurité sont "plus présentes" et portent "une attention particulière" à ces lieux, selon la préfecture. Le préfet de police de Paris a quant à lui demandé "une vigilance accrue à ses effectifs sur toute l'agglomération parisienne" et un dispositif "encore renforcé dans le contexte international", selon une source policière.