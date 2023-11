Depuis le 7 octobre, 257 actes antisémites ont été recensés à Paris et en petite couronne

Depuis le 7 octobre et les attaques sans précédent menées par le Hamas contre Israël, pas moins de 257 actes antisémites ont été déplorés dans l'agglomération parisienne. Un chiffre relayé dimanche 5 novembre par le préfet de police de Paris et ancien ministre, Laurent Nuñez. "On est déjà à 257 faits", à Paris et dans les trois départements de petite couronne (Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis), "plus que sur une année entière", a-t-il indiqué lors d'un entretien sur BFMTV.

Dans ce contexte de guerre entre Israël et le Hamas, "près de 90 interpellations" ont eu lieu pour des actes antisémites. Que ce soient des "auteurs d'insultes, de tags, voire de violences", a-t-il détaillé. Selon les dires du préfet de police, il n'y a "pas de profil type" parmi les personnes arrêtées. "On retrouve tous les profils, des jeunes gamins, qui disent des choses très graves", mais aussi des "personnes plus ancrées dans la défense de la cause propalestinienne et qui dérapent".