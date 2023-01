Ciblé par des cyberattaques, "Charlie Hebdo" alerte ses abonnés

Jeudi dernier, suite à la plainte de l'hebdomadaire, le parquet de Paris avait ouvert une enquête chefs d'"accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données" mais aussi "maintien frauduleux, introduction de données, modification frauduleuse de données, extraction frauduleuse de données et entrave au fonctionnement d'un tel système".

Ce piratage est intervenu huit ans presque jour pour jour après les attentats qui ont décimé la rédaction de Charlie Hebdo et alors que le journal se retrouve au cœur d'une polémique diplomatique après la publication mercredi de caricatures sur le régime iranien jugées insultantes par Téhéran.

"On a déjà subi des attaques informatiques qui viennent du Pakistan mais ça c'est un peu classique pour Charlie. On a régulièrement des attaques informatiques donc il fallait s'y attendre. Après si c'est pas plus que ça, c'est pas trop grave" avait déclaré Riss sur France Inter à la veille de la publication de ce numéro spécial consacré à l'Iran, avec 35 caricatures d'Ali Khamenei et alors que le site venait d'être piraté.