Atteint d'un cancer, il découvre qu'une procédure d'euthanasie a été lancée en Suisse à son insu

Les faits semblent à peine croyables. Atteint d'un cancer et hospitalisé à Lons-le-Saunier (Jura), un homme a découvert qu'un certificat avait été demandé par une personne non identifiée dans le but de procéder à son euthanasie en Suisse. Une démarche que l'intéressé assure n'avoir jamais sollicitée et qui a conduit sa famille à se rapprocher d'un avocat, déposant dans le même temps une plainte pour "tentative d'assassinat par usurpation d'identité".

Selon Me Patrick Uzan, qui représente une partie de la famille de ce patient, "il semblerait qu'un médecin ait délivré un certificat" à la demande du patient atteint d'un cancer. Une pathologie lourde, mais qui n'a pas été invoqué par le malade pour solliciter le recours à une euthanasie, certifient deux de ses frères et sœurs. C'est d'ailleurs l'homme hospitalité qui a alerté sa famille, découvrant avec stupeur le document qui précisait la date de son euthanasie en Suisse, fixée au 10 octobre 2023.