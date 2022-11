Atteinte à la laïcité : une enseignante de Montauban sous protection après une remarque sur l'abaya

L'impact de la viralité des vidéos sur les réseaux sociaux n'est plus à démontrer. Et ses potentielles conséquences sont désormais prises au sérieux. Si bien qu'au lycée Bourdelle, une enquête a été ouverte après la diffusion d'une vidéo sur TikTok par une élève de cet établissement de Montauban, révèle France Bleu ce vendredi 11 novembre. Dans la séquence, où l'enseignante est filmée à son insu, la jeune femme reçoit des remarques sur sa tenue vestimentaire, un abaya. Se disant discriminée pour son choix, elle prévient : "Elle va voir ce qu'Allah va lui faire." Depuis, l'enseignante, son domicile et le lycée dans lequel elle exerce sont sous protection policière.