Atteinte d'un cancer, une femme rapatriée de Syrie porte plainte contre ses conditions de détention en France

La détenue, rapatriée le 5 juillet en France du camp kurde de Roj, dans le nord-est de la Syrie, avec ses enfants, a été mise en examen le 6 juillet pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et "abandon matériel ou moral de mineur par ascendant", et incarcérée à Sequedin. Au total, 16 femmes et 35 mineurs, qui vivaient pour certains depuis la chute, en 2019, du groupe État islamique (EI) dans des camps du nord-est de la Syrie, ont été alors ramenés en France.

La plaignante avait quitté la France en 2015 après s'être convertie à l'islam, avec ses trois premiers enfants et son compagnon djihadiste, qui a été tué. Son deuxième mari, un autre membre de l'EI, est aussi décédé. Lors de sa détention en Syrie, elle a fait l'objet, selon son avocat, de deux opérations chirurgicales pour traiter son cancer. Sa mère avait imploré le président Emmanuel Macron, en juin, de la rapatrier, en appelant à son "humanité".