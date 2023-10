Attentat d'Arras : le point sur l’enquête ce lundi soir

En 2014, la famille de Mohammed M. avait été visée par une procédure d'expulsion qui a finalement été annulée. L'assaillant présumé ne pouvait pas être expulsé légalement, étant entré en France avant l'âge de 13 ans, selon Gérald Darmanin. Seul son père Iakub M., lui aussi fiché S et "tenant d'un islam radical", a dû quitter le territoire national en 2018, a indiqué le ministre de l'Intérieur.

L’un des frères de l'assaillant, Mosvar M., âgé de 21 ans, a quant à lui été condamné en avril 2023 à cinq ans de prison pour "association de malfaiteurs terroriste" après un projet d'attentat déjoué qui visait des policiers devant l'Élysée en 2019. "C’est sur un signalement du ministère de l’Intérieur qu’il a été emprisonné pour apologie du terrorisme", a souligné Gérald Darmanin confirmant que les autorités surveillaient la famille. En juin 2023, Mosvar M. a été condamné à 18 mois de prison supplémentaires pour "apologie du terrorisme" après ses partages sur les réseaux sociaux de contenus violents, notamment de la propagande djihadiste du groupe terroriste État islamique.

"Cet élève et même la fratrie avaient fait l’objet depuis plusieurs années de signalements de la part des enseignants" du lycée Gambetta d'Arras, a déclaré Gabriel Attal dimanche sur TF1. "Ils avaient fait plusieurs signalements pour le grand frère dès 2016 (...) S’agissant du terroriste, il avait fait l’objet de signalements en 2021 et 2022, qui étaient remontés à la direction de l’établissement, aux services de l’Éducation nationale, et transmis au ministère de l’Intérieur. C'est ce qui a probablement entraîné la mise sous surveillance de cet individu", en a déduit le ministre de l'Éducation nationale.