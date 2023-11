Attentat d'Arras : pas de défaillance "en l'état" dans le suivi de l'assaillant, selon le procureur antiterroriste

Fiché pour radicalisation islamique depuis février 2021, le terroriste, un ancien élève russe originaire d'Ingouchie, était connu des services de renseignement. Il était d'ailleurs fiché S. Pour autant, les données collectées sur son profil par le renseignement n'étaient pas suffisantes pour l'arrêter, explique Jean-François Ricard. "Pour arrêter une personne dans un État de droit, il nous faut des éléments tangibles, a-t-il insisté. Avant son passage à l'acte, si nous savions qu'il était radicalisé, nous n'avions pas ces éléments [permettant une interpellation]. Il aurait été extrêmement difficile de pouvoir le poursuivre auparavant."

Selon lui, "on est en présence d'un individu radicalisé qui avait choisi de passer à l'action, manifestement depuis plusieurs mois". Interrogé sur un risque d'attentat accru en France depuis l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre et l'opération en réplique d'Israël depuis, le procureur a évoqué "une tension évidente". "On la retrouve dans une multiplication d'actes antisémites", a ajouté Jean-François Ricard, tout en rappelant que les liens entre ce conflit et l'attaque terroriste d'Arras n'étaient que "tout à fait marginaux".