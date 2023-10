Attentat dans un lycée à Arras : l'assaillant et son petit frère mis en examen

Quatre jours après avoir poignardé à mort l'enseignant Dominique Bernard dans un lycée à Arras, l'assaillant à a été mis en examen mardi soir pour assassinat et tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, ont indiqué son avocat et le parquet national antiterroriste (Pnat). Après un débat à huis clos, un juge des libertés et de la détention a décidé de son placement en détention provisoire, comme l'avait requis le Pnat.

"Il est temps de laisser place à l'instruction. Mohammed M. décide de s'expliquer et s'expliquera devant les juges d'instruction", a déclaré à la presse son avocat, Me Verlaine Etam Sone. "Il ne ménagera aucun effort pour donner toutes les explications nécessaires à la justice", a-t-il affirmé.