Attentat d'Arras : vidéo d'allégeance, armes, "haine de la France"... Les détails de l'attaque

Le bilan de cette attaque s'établit à un mort et trois blessés. Il n'y a aujourd'hui plus de pronostic vital engagé.

En plus de Mohammed M., douze personnes ont été interpellées depuis vendredi. "Ce jour, le parquet requiert l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes, d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, de tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, de complicité de ces crimes et d'abstention volontaire d'empêcher la commission d'un crime", a annoncé Jean-François Ricard.

L'auteur présumé des faits, son frère cadet âgé de 16 ans, qui a "pu lui apporter un certain soutien dans ce projet mortifère" et "délivré des consignes sur le maniement des couteaux" et l'un de leurs cousins "ayant été informé d'un possible projet d'action criminel" et n'ayant pas alerté les autorités, vont être présentés ce mardi à un juge antiterroriste.