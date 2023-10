Attentat de Bruxelles : "J'ai vu l'homme tirer sur une personne, je suis resté figé", raconte un témoin

Deux personnes de nationalité suédoise ont été tuées ce lundi 16 octobre soir à Bruxelles, en Belgique, par un homme armé qui a pris la fuite en scooter et qui est actuellement recherché.

Souleymane, qui vit à Bruxelles depuis 2010, était à proximité de la scène aux alentours de 19h. Au micro de LCI, il témoigne : "Je suis arrivé sur une trottinette, j'ai vu qu'un homme était passé par là, il y avait déjà eu des coups de feu et j'ai vu un couple qui partait en courant. Sur le coup, je n'ai pas pris ça au sérieux, je me suis dit que c'étaient des pétards. Mais quand j'ai vu l'homme rentrer dans l'immeuble juste là et tirer sur une personne qui s'est effondré, je suis resté figé. Je n'arrivais pas à bouger, je ne comprenais pas ce qu'il se passait. On m'a juste dit de partir", s'est remémoré le jeune homme, visiblement marqué.