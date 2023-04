Attentat de la rue Copernic : ouverture du procès en appel, 43 ans après les faits

Le 3 octobre 1980, un vendredi soir de shabbat, une bombe posée sur une moto garée à proximité de l'entrée d'une synagogue, rue Copernic, dans le XVIe arrondissement, explose. Quatre personnes sont tuées et des dizaines d'autres sont blessées. L'attentat, non revendiqué, est attribué à un groupe dissident du Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP-OS.

Mais ce n'est que 19 ans après les faits que les enquêteurs évoquent le nom d'Hassan Diab. Un rapport de la Direction de la surveillance du territoire (DST, devenue plus tard la DGSI) transmis à l'autorité judiciaire sur les membres présumés du commando l'identifie comme l'homme qui aurait confectionné la bombe dans sa chambre d'hôtel et l'aurait placée sur la moto utilisée pour l'attentat.

Cet universitaire qui réside au Canada où il a été naturalisé, et qui enseigne alors la sociologie à l'université d'Ottawa, est arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt délivré à son encontre le 5 novembre 2008. Il est extradé en France six ans plus tard. "Il était au Liban au moment des faits, nous l'établissons", insiste son avocat William Bourdon. D'anciens étudiants de l'université et l'ex-épouse de Hassan Diab avaient corroboré ses dires, rappelle sa défense.