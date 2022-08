Attentat de la rue des rosiers : 40 ans après, où en est l’enquête ?

Guy Benarousse a alors seize ans. Ce jour-là, une balle lui pulvérise la jambe. Aujourd’hui, pour la première fois, il retourne dans la petite cour où il s’est réfugié et où les secours triaient les victimes et les blessés le jour de la fusillade. "Il y a du sang partout, c’est une horreur. Vous voyez que votre jambe n’est plus à côté de vous. Si je me tiens à peu près droit devant vous, dans ma tête, je suis un héros et c’est ça qui me permet de tenir", explique-t-il, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.