Attentat de Magnanville : l'accusé et son épouse, témoin au procès, face à face pour la première fois

Voilée de la tête aux pieds dans un jilbab bleu canard, Janna C., 25 ans, mains sur les hanches, répond vertement à la cour, devant laquelle elle a refusé de prêter serment. L'idée de citer cet étrange témoin est une initiative du parquet général. Quand on l'interroge sur son "évolution", elle a une réponse ambiguë. "Avant (j'étais prête à) faire une action violente pour rendre la pareille à ceux qui voulaient tuer mes frères et sœurs musulmans. Maintenant, je sais que dans ma religion je n'ai pas à combattre car je suis une femme".

"Est-ce que je peux compter sur ton soutien jusqu'au bout ?", a demandé l'accusé à son "épouse". "Oui", répond-elle. Abelouz dessine alors un cœur avec ses mains.