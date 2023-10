Attentat de Magnanville : Mohamed Lamine Aberouz condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Après deux semaines et demie d'audience et plus de huit heures de délibéré, la cour d'assises spéciale de Paris a rendu ce mercredi son verdict à l'encontre de Mohamed Lamine Aberouz, 30 ans. Jugé pour complicité d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique, complicité de séquestration de mineur et association de malfaiteurs terroriste criminelle, l'accusé a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté.