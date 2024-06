Deux accusés jugés en appel au procès de l'attentat de Nice en 2016 ont été condamnés à des peines de 18 ans de prison ce jeudi. Mohamed Ghraieb et Chokri Chafroud étaient poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste avec l'auteur de l'attentat qui a fait 86 morts, le soir de la fête nationale du 14 juillet 2016.

La cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict. Elle a prononcé des peines de 18 ans de réclusion criminelle, assorties d'une peine de sûreté des deux tiers, à l'encontre des deux accusés jugés en appel au procès de l'attentat de Nice. Poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste, Mohamed Ghraieb, réceptionniste d'hôtel franco-tunisien de 48 ans, et Chokri Chafroud, 44 ans, un migrant tunisien sans-papier, ont apporté "un soutien logistique et idéologique" à Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, le Tunisien de 31 ans auteur de l'attentat au camion-bélier sur la promenade des Anglais le soir du 14 juillet 2016, a affirmé la cour au terme de son délibéré.

Mohamed Ghraieb a également été interdit de séjour dans les Alpes-Maritimes pendant 15 ans, tandis que Chokri Chafroud s'est vu infliger une interdiction définitive du territoire français à l'issue de sa peine. Les deux hommes seront désormais inscrits au Fichier des auteurs d'infractions terroristes (Fijait).

La cour a eu l’intime conviction que "l’attentat a été conçu dans le cadre d’une association de malfaiteurs terroriste, à laquelle Mohamed Ghraieb et Chokri Chafroud ont participé", a précisé son président Christophe Petiteau, à la lecture du verdict. Seuls ces deux hommes, sur les huit accusés de première instance, avaient choisi de faire appel : ils avaient déjà été tous deux condamnés à 18 ans de réclusion criminelle lors du premier procès en décembre 2022.

"Messages de décapitation", participation "à la recherche des armes et du camion"...

La cour a confirmé le jugement de première instance. Toutefois, elle n'a pas suivi les réquisitions de l'avocate générale, Naïma Rudloff, qui avait demandé 20 ans d'emprisonnement contre les deux accusés. "Chez ces trois hommes, on retient le ressentiment, la victimisation, la duplicité et un sens moral défaillant, tous les leviers puissants qui peuvent mener au terrorisme", a exposé la magistrate, citée par BFMTV. Ces derniers, qui ont accueilli sans un mot la sentence, ont cinq jours pour se pourvoir en cassation.

L'accusation décrit les deux accusés comme les moteurs de la radicalisation de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, l'auteur de l'attentat. La cour a notamment relevé que "malgré une laïcité revendiquée", Mohamed Ghraieb avait consulté "des textes religieux" et posté "un message approuvant les attentats en janvier 2015".

Mohamed Ghraieb "a participé à la recherche des armes et du camion" utilisés par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, le chauffeur-livreur abattu par la police au terme de sa course meurtrière au volant d'un camion de 19 tonnes, a tranché la cour. Concernant Chokri Chafroud, le président de la cour a affirmé qu'il avait envoyé des "messages de décapitation" et suggéré dans d'autres échanges que des "véhicules foncent sur des personnes". "Il a lui-même convenu qu'il avait pu influencer Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, ce que la suite des faits a malheureusement confirmé", a pointé le magistrat.

"Laissez-moi une chance", avait demandé Mohamed Ghraieb ce jeudi matin avant que la cour ne se retire pour délibérer. "Je ne suis pas un terroriste. Je n'ai rien à voir avec cet attentat. Je ne suis pas dangereux. Je suis contre toute forme de violence", avait-il imploré. Son co-accusé, dont les capacités intellectuelles sont très affaiblies, selon des experts, n'avait pas souhaité s'exprimer. Estimant que le dossier ne reposait que sur des "fantasmes" et des "hypothèses", les avocats des deux accusés ont plaidé mardi et mercredi leur acquittement.