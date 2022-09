Procès de l'attentat de Nice : les parties civiles entre "quête de vérité" et "espoir de se reconstruire"

Sollicité par TF1info, Me Éric Morain, avocat de la Fédération nationale des victimes d’attentats (Fenvac), rappelle qu'en plus des adultes, des enfants viendront "à la barre porter leur douleur et raconter ce qu'il s'est passé" il y a six ans. "C'est la première fois qu'il y a autant d'enfants, parfois de très jeunes enfants, qui sont directement impactés par un procès terroriste. C'est une des particularités de ces audiences. Évidemment, tout a été mis en œuvre pour recueillir leur parole de la manière la plus conforme possible compte tenu de leur âge. Évidemment, ça va être des moments bouleversants."

Les questions des parties civiles, majeures ou mineures, trouveront-elles leur réponse dans ce procès alors que l'auteur des faits a été neutralisé le soir même de l'attaque ? L'avocat estime que "oui" : "Il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de complice, mais trois des huit accusés sont poursuivis pour 'association de malfaiteurs terroristes'. Ça signifie qu'à ce stade, trois juges d'instruction et la cour d'appel ont considéré qu'il y avait un lien, plus ou moins ténu, plus ou moins fort (avec l'assaillant Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, ndlr). Il va appartenir à la cour de décider s'ils peuvent être jugés et condamnés pour cette infraction-là".