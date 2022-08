Attentat de Nice : enquête pour "apologie du terrorisme" ouverte après des messages haineux

Le timing n'a rien d'anodin et la blessure n'en est que plus profonde. À une semaine du procès de l'attentat de Nice qui se tiendra devant la cour d'assises spéciale de Paris à partir du lundi 5 septembre prochain, des textes haineux ont été publiés sur les réseaux sociaux le dernier week-end d'août. Et c'est le maire de Nice, Christian Estrosi, qui en a dévoilé la teneur dimanche soir dans un tweet.

"Nissa Merdaaaa... 80 fachos disparus", peut-on lire en légende d'une photo montrant le camion utilisé par le terroriste Mohamed Lahouaiej Bouhlel et prise juste après l'attaque qui a fait 86 morts, dont plusieurs enfants, et des centaines de blessés.

"À quelques jours du début du procès, des messages ignobles faisant référence à l’attentat de #Nice06 sont diffusés sur les réseaux sociaux. Nous allons saisir le procureur. J'en appelle à la responsabilité des diffuseurs. Je pense aux victimes et à leurs proches", écrit l'édile en commentaire de cette photo qu'il relaie.