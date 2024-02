"Si tu fais le malin, je t'allume" : un ex-otage du terroriste de Strasbourg témoigne avant l'ouverture du procès

Le procès de l'attentat de Strasbourg, qui a fait cinq morts en décembre 2018, s'ouvre ce jeudi à Paris. Quatre complices de l'assaillant présumé, Chérif Chekatt abattu après une importante traque, sont jugés pendant cinq semaines. Avant l'ouverture de ce procès très attendu, un ex-otage témoigne.

Un drame survenu à quelques jours des fêtes et de douloureux souvenirs pour beaucoup. Le procès de l'attentat de Strasbourg, survenu le 11 décembre 2018, s'ouvre ce jeudi 29 février à Paris, en l'absence de l'assaillant, un homme radicalisé abattu après 48 heures de traque. Dans cette affaire, quatre hommes, âgés de 34 à 42 ans et soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la fourniture d'armes à l'auteur des coups de feu, vont comparaître pendant cinq semaines devant la cour d'assises spéciale. Un cinquième suspect, qui avait également été renvoyé en procès par les juges d'instruction, a finalement fait l'objet d'une disjonction en raison de son état de santé. Il pourrait être jugé, seul, ultérieurement, et sur une plus courte période.

Ce soir du 11 décembre 2018, Chérif Chekatt , 29 ans, avait surgi en plein cœur du traditionnel marché de Noël de Strasbourg et ouvert le feu sur des passants en criant "Allah Akbar". Au total, il avait tué, en dix minutes, cinq personnes et en avait blessé onze autres. Il avait ensuite pris la fuite à bord d'un taxi. Le chauffeur du véhicule, Mostafa Salhane, témoigne sur LCI, à la veille de son audition devant la cour d'assises spéciale de Paris.

Je comprends très très vite, tout de suite, que ce type-là n'avait rien d'un touriste Mostafa Salhane, otage du terroriste

Six ans après les faits, le chauffeur de taxi, âgé de 53 ans aujourd'hui, se souvient parfaitement des événements. Le soir de l'attentat, ce dernier venait de déposer quatre parlementaires italiens dans le quartier de la Petite France à Strasbourg. À 19h58, il voit surgir de derrière une camionnette un homme, "l'œil noir" qui saute dans son véhicule et lui demande de l'emmener voir sa mère malade.

"Je comprends très très vite, tout de suite, que ce type-là n'avait rien d'un touriste. C'était quelqu'un sans doute qui venait de piquer un sac ou de faire un vol. Il me dit : 'Je viens de faire un attentat à Strasbourg. Je viens de tuer dix personnes. J'ai tiré sur des militaires. Je crois que j'ai tué et blessé des militaires et là, je suis blessé." L'homme pointe alors son arme sur le chauffeur, au niveau de ses côtes. "Il me dit à partir de cet instant : 'Tu ne vas plus aller nulle part ! Si tu fais le malin, je t'allume !", relate l'ex-otage. Puis l'assaillant poursuit : "On va aller mourir ensemble ce soir".

Le chauffeur trouve un "point faible"

Mostafa Salhane restera quinze minutes avec le terroriste enfermé dans sa voiture. "Il parle beaucoup. Moi, je réfléchis pour me sortir de cette situation-là, de ce traquenard. Je comprends tout de suite qu'il faut le valoriser, aller dans son sens à lui, ne pas le contrarier. Je me suis fixé une règle, ne pas rester les bras croisés", continue le témoin, aujourd'hui partie civile.

Le terroriste lui demande alors de se rendre au commissariat. Mostafa Salhane comprend tout de suite que l'homme veut "finir le travail". Pas question de mourir sans réagir. Le chauffeur finit par trouver un point faible. "Il décide que je dois le soigner car il est blessé. Je comprends que c'est un point faible que je vais exploiter. Je le conduis dans une ruelle à côté du commissariat. Je lui dis : 'Si tu veux que je te soigne, il faut sortir de la voiture. J'ai tout dans le coffre. Il commence à prendre ses mouchoirs et sa bouteille d'eau. Il baisse son arme au niveau de sa ceinture. Je profite d'un moment d'inattention. Ça va très très vite. Je recule, je remonte dans la voiture et j'accélère". Une fraction de secondes qui permettra à Mostafa Salhane de rester en vie sans doute.

Aujourd'hui, l'ex-otage dit avoir été "balayé par un tsunami", "une avalanche", et chercher encore "la bouée de sauvetage pour refaire surface". Le procès lui permettra peut-être de se reconstruire.