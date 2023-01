"Il faut les rafaler" : deux hommes qui voulaient semer le chaos durant la présidentielle de 2017 devant les Assises

Ce dossier, devenu emblématique pour l'antiterrorisme, est le fruit d'une cyberinfiltration et d'une vaste surveillance téléphonique ayant permis d'identifier ces deux hommes radicalisés, codétenus en 2015 à la maison d'arrêt de Lille-Sequedin pour des faits de droit commun. Les services antiterroristes avaient notamment été alertés, début avril 2017, par une recherche effectuée par Mahiedine Merabet pour trouver un contact capable de transmettre une vidéo d'allégeance et de revendication à l'État islamique (EI).

Quelques jours plus tard, le 12 avril, un agent cyberinfiltré avait reçu une vidéo montrant des dizaines de munitions disposées sur une table de manière à écrire "la loi du talion", le tout à côté d'un fusil mitrailleur, d'un drapeau de l'EI et d'une Une du Monde datant du 16 mars 2017 avec une photo du candidat François Fillon. Le tout était accompagné d'images d'enfants victimes de bombardements en Syrie.

Six jours plus tard, Mahiedine Merabet et Clément Baur étaient interpellés près d'un appartement étudiant qu'ils louaient à Marseille. La perquisition du logement avait permis de saisir un arsenal important : un fusil mitrailleur Uzi, trois pistolets de calibre 7,65 mm, des centaines de munitions et un sac de boulons. Les enquêteurs avaient aussi découvert plus de 3,5 kg de TATP, un explosif instable prisé des jihadistes et déjà utilisé lors des attentats du 13-Novembre à Paris et Saint-Denis, et une grenade artisanale prête à l'emploi.