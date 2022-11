Attentats de Bruxelles : le procès s'est ouvert en présence de Salah Abdeslam

Les attentats-suicides de Bruxelles, perpétrés par la cellule djihadiste déjà à l'origine des attaques du 13 novembre 2015 à Paris (130 morts), avaient fait 32 morts et des centaines de blessés le 22 mars 2016 à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles. Ce sont les pires attaques subies par la Belgique en temps de paix, et six ans et demi après, le procès s'annonce comme le plus grand jamais organisé devant une cour d'assises belge.

Revendiqués par le groupe djihadiste État islamique (EI), ces attentats ont été perpétrés quatre jours après l'arrestation - le 18 mars à Molenbeek, une commune de la région de Bruxelles-Capitale - de Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos parisiens de novembre 2015. Les enquêteurs ont rapidement conclu qu'un seul et même groupe était derrière ces actes.

Au total, 6 des 10 accusés ont déjà été condamnés, la plupart très lourdement, dans le procès-fleuve, achevé en juin à Paris, portant sur le 13 novembre 2015.