Attentats de janvier 2015 : le procès en appel débute

La cour d'assises spéciale va tenter de soupeser le degré de responsabilité de chacun dans la préparation des attentats. Deux soutiens présumés des frères Saïd et Chérif Kouachi et d'Amedy Coulibaly - les auteurs des attaques djihadistes de la rédaction de Charlie Hebdo et du magasin Hyper Cacher qui avaient tué 17 personnes, du 7 au 9 janvier 2015 - sont jugés en appel ce lundi 12 septembre et jusqu'au 21 octobre, deux ans après leur premier procès.

Ali Riza Polat, Franco-Turc de 37 ans contre lequel pèsent les charges les plus lourdes et qui encourt la perpétuité, avait marqué la première audience "historique" par ses coups d'éclat et ses invectives. Les juges l'avaient condamné à trente ans de réclusion criminelle pour complicité des crimes commis par les Kouachi et Coulibaly. Le second accusé, Amar Ramdani, avait lui écopé de la peine maximale de 20 ans de réclusion pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. Les deux hommes, qui avaient vivement contesté tout lien avec les attaques, avaient fait appel, ainsi que le parquet. Leur nouveau procès doit s'ouvrir dans la matinée avec l'examen de questions de procédure.