Attentats de Paris : ce que l'on sait de Najim Laachraoui, recherché par toutes les polices

Selon les éléments rendus publics à ce jour au sujet de Najim Laachraoui, il est établi qu’une des planques utilisées en Belgique, en l’occurrence une maison à Auvelais à proximité de Namur en Belgique, avait été louée au nom de Soufiane Kayal.

En outre, les enquêteurs soupçonnent très fortement Mohamed Belkaïd et Soufiane Kayal d'avoir été en liaison téléphonique avec certains membres du commando le soir du 13 novembre. Mohamed Belkaïd pourrait ainsi notamment avoir été le destinataire du SMS "On est parti on commence", envoyé à 21h42 le 13 novembre 2015 depuis le 11e arrondissement de Paris. Le texto avait été retrouvé dans un téléphone portable jeté dans une poubelle à quelques mètres du Bataclan. Najim Laachraoui pourrait avoir été avec Mohamed Belkaïd au moment de la réception de ce texto, ou tout du moins, avoir été en contact avec lui. Un autre numéro belge avait appelé ce soir-là Abdelhamid Abaaoud, l'organisateur présumé des attaques, depuis le même endroit à Bruxelles…

Son ADN sur des explosifs

Par ailleurs, traces ADN de Laachraoui Najim ont été retrouvées dans la maison louée à Auvelais, ainsi que dans l'appartement de la rue Henri Bergé à Schaerbeek (une commune de Bruxelles, ndlr), qui auraient été utilisés par le groupe terroriste", a souligné le parquet fédéral dans un communiqué.

Son ADN a également été retrouvé sur du matériel explosif utilisé le 13 novembre. "Il n’est pas exclu qu’il soit l’artificier, et que ce soit lui qui ait confectionné notamment les ceintures explosives", précise une source proche du dossier à metronews. Le parquet fédéral belge précise que Najim Laachraoui était parti en Syrie en février 2013.



Caméras de vidéosurveillance

Le 17 novembre, les deux visages de Belkaïd et Laachraoui avaient été captés par les caméras de surveillance dans une agence Western Union, où la fausse carte d'identité du premier a été utilisée pour faire un virement de 750 euros à Hasna Aït Boulahcen, la cousine d'Abaaoud, afin qu'elle lui trouve une planque en région parisienne.

Ce lundi, à l’occasion d’une conférence de presse depuis la Belgique, le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw et François Molins, procureur de la République de Paris qui avait fait le déplacement n’ont guère donné plus d’éléments sur cet homme recherché. "Si on lance cet appel à témoins, c'est pour avoir plus d'éléments pour savoir où se trouve actuellement monsieur Laachraoui. Je ne vous en dirai pas plus" s'est contenté de dire Frédéric Van Leeuw.