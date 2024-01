Attentats de Trèbes : "Bonjour, je m’appelle Julie, je travaille au Super U et je suis prise en otage par un monsieur armé"

La première semaine du procès des attentats de Trèbes et Carcassonne s’est terminée, vendredi après-midi, par l’écoute de l’appel passé par Julie. Elle a fait preuve d'un impressionnant sang-froid à la police, alors qu’elle était prise d’otage par le terroriste le 23 mars 2018.

C'est assurément un des moments forts de ce procès. Vendredi après-midi, à la cour d'assises spéciale de Paris, après avoir entendu plusieurs témoins de l'attentat au Super U de Trèbes, dont celui de Julie, prise en otage par le terroriste Radouane Lakdim, la cour a décidé de diffuser l’enregistrement de son appel au 17 ce 23 mars 2018. Dans la salle d’audience, le silence se fait total, les oreilles aux aguets. Le président fait d’abord entendre plusieurs appels brefs de témoins ayant fui du supermarché et signalant "des tirs" et des "Allah Akbar" par un individu à l’intérieur. Puis c’est au tour d’une voix policière de crier sur les ondes : "Charlie tango - Charlie Tango ! (…)". Envoi de toutes les équipes au Super U de Trèbes". L’agitation est perceptible.

Puis une nouvelle sonnerie. Et une petite voix, claire, posée, se fait alors entendre. "Bonjour Madame, je m’appelle Julie, je travaille au Super U de Trèbes et je suis prise en otage par un monsieur armé". "Il a une arme, il vous menace ?", lui demande aussitôt une voix de femme policière à l’autre bout du fil. "Oui", répond l'employé. Le dialogue s'engage :

" — D'accord, il est seul ?

— Oui.

— Il a des armes ?

— Oui, un pistolet avec un couteau et deux grenades.

— Combien de personnes ?

— Je suis seule, mais il y a du monde dans le magasin.

— Dans quel secteur du magasin ?

— À l’accueil.

— Il est à côté de vous ?

— Oui.

— Il écoute ?

— Non. Avec un incroyable sang-froid, Julie poursuit : "Il dit qu’il est de l’État islamique".

Le terroriste s’empare alors du téléphone. Il éructe nerveusement : "Vous bombardez mes frères, maintenant, vous allez voir. (...) Il faut assumer les conséquences". Et de poursuivre : "Si vous avez des couilles jusqu’à la mort, je vous attends". S'ensuivent des "Allah Akbar", un tir, et ce qui semble être des prières qu’il récite. La policière demande à Julie de ne surtout pas raccrocher le téléphone. La caissière répond toujours aussi posément. Et alors qu’elle précise se trouver "devant la porte de l’accueil et le monsieur est derrière moi", Radouane Lakdim crie par-derrière "On va négocier !"

De la suite des échanges, on ne perçoit distinctement que quelques bribes. Le terroriste interroge aussi Julie à propos de sa famille : "J’ai une toute petite (fille) mignonne", explique-t-elle d’une voix très douce. Lui se met à lui raconter ses crimes. "J’ai tué deux pédés (…) Je leur ai mis deux balles dans leur tête". "Ce matin ? Là ?" l’interroge Julie, qui découvre alors l'ampleur de son périple meurtrier. "Oui". On entend Lakdim de nouveau prier. Au loin, l’air de "Take me to church" résonne dans les enceintes du magasin...

Après une cinquantaine de minutes d’enregistrement, et une fois passés les échanges tendus entre le terroriste et les gendarmes dont le colonel Beltrame, arrive le moment de l’échange entre le colonel et la jeune femme. "Je pars maintenant ?" demande Julie alors d’une toute petite voix, mais qui ne tremble pas. Sans réponse, elle enchaîne : "Je pars doucement. Ok ? je pars doucement. Je pars doucement… Merci. Tu veux que je ferme ? … D’accord". Derrière elle, la musique d’ambiance continue de grésiller sur les haut-parleurs du magasin, comme si rien d’anormal ne s’était passé.

Le procès reprendra lundi, avec les témoignages des proches des trois personnes tuées au Super U, dont la mère et le frère d’Arnaud Beltrame.